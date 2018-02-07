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Haberler > GÜNDEM > Afrin son dakika... Afrin harekatı son durum! 7 Şubat 2018 Afrin operasyonu

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 19. gün! Son dakika haberler

Son dakika haberi... Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 19. güne girildi. TSK, şu ana kadar 999 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. TSK ve ÖSO unsurlarının Afrin'e ilerleyişi sürüyor. Afrin'in Raco bölgesindeki köylerin TSK'nın kontrolüne geçtiği belirtildi

07.02.2018 - 09:31 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son dakika haberi: TSK'nın 20 Ocak 2018'de başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 19. güne girildi. TSK'dan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999'a yükseldiği belirtildi. Bugün 29 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

ŞEYH HURUZ KÖYÜ VE ALT YERLEŞİMLER TERÖRDEN ARINDIRILDI

TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

RACO KÖYLERİ TSK'NIN KONTROLÜNDE

Habertürk TV'de yer alan son bilgiye göre, Afrin'deki Raco bölgesinin köyleri de tamamen TSK'nın kontrolüne geçti. 

TERÖR ÖRGÜT MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI

Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor.

YOĞUN SİLAH SESLERİ

Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, Kuzey cephesinde silah sesleri yoğun bir şekilde duyuluyor. Şeyh Huruz civarındaki çatışmaların sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Şırtah'ta kuzeydoğu hattına yakın bir noktada da çatışmalar 5 gündür sürüyor. 

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak 

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak 

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak 

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Zeytin Dalı'ndan son kareler

Zeytin Dalı'ndan son kareler

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YORUMLAR 11
  • Misafir 35 dakika önce
    butun sehitlerimizin yakinlarina bassagligi diliyorum kendilerini vatanlari icin veda edenler en buyuk kahramanlardir
  • Misafir 47 dakika önce
    Allah yardım etsin kınalı kuzulara
  • Misafir 1 saat önce
    rabbim yar ve yardımcıları olsun reis baştan sona kadar yanındayız kanımızın son damlasına kadarda yanınızdayız söz konusu vatansa gerisi teferruat canımız fedadır vatana bütün dualarımız askerlerimizle olsun en üsten ere kadar selamar reis 95 te tuncelide bu iblisin uşaklarıyla çarpıştım yine ilk günkü gibi hazırım benim askerolmam için neyapmam lazım.......
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