Son dakika haberi: TSK'nın 20 Ocak 2018'de başlattığı Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 19. güne girildi. TSK'dan yapılan açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısının 999'a yükseldiği belirtildi. Bugün 29 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.
ŞEYH HURUZ KÖYÜ VE ALT YERLEŞİMLER TERÖRDEN ARINDIRILDI
TSK ve ÖSO, Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeyindeki Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimlerini terörden arındırdı.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre; 07 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
RACO KÖYLERİ TSK'NIN KONTROLÜNDE
Habertürk TV'de yer alan son bilgiye göre, Afrin'deki Raco bölgesinin köyleri de tamamen TSK'nın kontrolüne geçti.
TERÖR ÖRGÜT MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa'nın karşısındaki Afrin batı kırsalında yer alan teröristlere ait birçok mevzi, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait havan ve obüs toplarıyla vuruluyor. Sınır hattında askeri helikopter hareketliği de devam ediyor. Bu arada, kente gelen çok sayıda askeri araç ve komandonun askeri birliklere sevki sürüyor.
YOĞUN SİLAH SESLERİ
Habertürk TV'den Murat Karataş'ın aktardığına göre, Kuzey cephesinde silah sesleri yoğun bir şekilde duyuluyor. Şeyh Huruz civarındaki çatışmaların sabah saatlerinden bu yana yoğun şekilde sürdüğü belirtiliyor. Şırtah'ta kuzeydoğu hattına yakın bir noktada da çatışmalar 5 gündür sürüyor.
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
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