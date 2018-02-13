TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak ÖSO unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 25. gün. Afrin Harekatı'na dair son dakika haberler gelmeye devam ediyor. TSK'dan yapılan en son açıklamada, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtildi.

BİR KÖY DAHA TEMİZLENDİ

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in Ömer Simo köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur." denildi.

TSK dünkü haftalık bilgilendirmesinde operasyonda şu ana kadar 31 askerin şehit düştüğünü 143 askerin de yaralandığını açıkladı.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Afrin'deki 627 hedef imha edildi, 51 nokta terörden arındırıldı. Çatışmalar Şeyh Horoz bölgesinde yoğunlaştı.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

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