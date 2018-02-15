TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 27. gün. Harekatın ilk gününden bu yana 60 nokta teröristlerden temizlendi. TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

6. KÖY DE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Harab Summak köyünü teröristlerden arındırdı.

AA'nın bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Harab Summak köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan kurtardı.

Öğle saatlerinde Duraklı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan Fevkani köyleri de teröristlerden temizlenmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 42'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 17'si stratejik dağ veya tepe olmak üzere 63 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TSK'DAN AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında 15 Şubat 2018 tarihinde, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 43 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1528 olmuştur." denildi.

ABDULLAH AĞAR: BU SAYI AFRİN'DEKİ TERÖRİST SAYISININ YÜZDE 15'İ

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı'nın 27. gününde bin 528 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamanın ardından sosyal medya üzerinden bir mesaj yayınlayan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Bu rakam oransal olarak Afrin bölgesinde olduğu değerlendirilen toplam terörist yükünün yaklaşık % 15'ine karşılık geliyor." dedi.

— Abdullah Ağar (@abdullahagar2) February 15, 2018

DARMIK DAĞI'NDA ÜS HAREKETLİLİĞİ

Darmık Dağı'nda hummalı çalışmalar yapılıyor. İş makineleri Darmık Dağı'nda yol açıp teröristlerin kulelerini yıkıyor.

Habertürk TV'den Murat Karataş'ı aktardığına göre, Darmık Dağı'na bir üs noktası kurulması bekleniyor. Böylece bölgeye yerleştirilecek topçu bataryalarına menzil kazandırılmış olacak. Afrin'de daha çok nokta topçu bataryalarının menzili içinde yer alacak.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

İHA'LARA KARŞI BRANDALI ÖNLEM

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, PKK/KCK/ PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi ele geçirildi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti. Teröristlerce kazılan sığınakların, özellikle insansız hava araçları (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği saptandı.

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