Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 28. güne girildi. Dün 7 köy ve 1 tepe ele geçirildi. Toplamda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551 olarak açıklandı. TSK'dan yapılan açıklamada 2 ayrı çatışmada 7 askerin yaralandığı belirtildi.

2 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Hasan Kelkavi ve Celeme köylerini terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

Daha önce teröristlerden temizlenen Darmık Dağı'nda ise askeri üs için çalışmalar yapılıyor. Bu üs ile TSK'nın menzil kazanacağı belirtiliyor.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

Afrin'de teröristlerin 'sivil kıyafet' itirafları dikkat çekti. AA'nın aktardığına göre, PYD/PKK'lı terörist, Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'dan, sivil kıyafetle gizlendiklerini itirafı etti. Rusya'nın resmi Russia Today (RT) Arapça televizyon kanalı, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde bir teröristle yaptığı röportajı yayınladı. Röportajda, elinde silah bulunan teröristin sivil kıyafetler içinde olduğu görüldü. PYD/PKK'nın sivilleri istismar stratejisini ifşa eden terörist, "Biz burada zeytinler arasında sivil kıyafetle kendimizi koruyoruz." ifadesini kullandı.

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