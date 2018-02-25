Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum... 37. gününe girilen Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler... Afrin'de şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2018.

5 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Racu beldesinde sabaha karşı başlayan operasyonlarda Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 80'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 109 noktayı örgütten kurtardı.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

782 HEDEF İMHA EDİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçaklar tarafından 782 terör örgütü hedefi imha edildi.

CİNDERES’E 1 KM

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın aktardığına göre, TSK ve ÖSO askerlerinin geniş kuşatmaya aldıkları Cinderes’teki PKK mevzileri karadan top atışları, havadan da uçaklarla vuruluyor. Cinderes’e batıdan 1 kilometre uzaklıkta bulunan ÖSO birlikleri güney ve doğudaki terör noktalarını temizleyerek beldeyi kontrol altına almayı hedefliyor. Karadan ilerleyen askeri birliklere ATAK helikopterlerin verdiği hava desteğiyle Hacılar ve Ebu Kabe köylerinin alındığı, PYD’li 7 teröristin öldürüldüğü, 1’ininse sağ yakalandığı bildirildi. TSK ve ÖSO’nun 3 koldan kuşattığı Afrin’e giden yolda önemli kapı olan Cinderes’in doğusundaki Hemelkah ve Ramadiyah köylerinde ise çatışmaların devam ettiği öğrenildi. Örgütün Cinderes’e giden ikmal yolları ve savunma hattının kesildiği bildirildi.





Zeytin Dalı'ndan son kareler



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Zeytin Dalı'ndan son kareler

RACO MENZİLDE

Cinderes ve Raco’ya başlayacak operasyonun an meselesi olduğu ve Afrin merkezine girişin hız kazanacağı öğrenildi. Dün sabah komandolar ve ÖSO’ya bağlı Fatih Sultan Mehmet Tümeni askerlerinin başlattığı operasyonla, Raco’nun güneyinde bulunan Dünbeli Köyü şiddetli çatışmalar sonucu ele geçirildi.

AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ



22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan

Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER