Acil Tıp Derneği kurucularından CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, askeri travmalar da dahil bütün travmalarda "altın saat" olarak nitelendirilen ilk bir saatin önemine işaret ederek, "Zeytin Dalı Harekatı için mutlaka cephenin en yakın noktasına sahra hastanesi kurulmalıdır." dedi.

AA'nın aktardığına göre, İrgil, GATA'nın kapatılmasının ardından travma ve harp cerrahisinde deneyimli hekimlerin bir çoğunun özel sektöre geçtiğini söyledi.

"BEN DE İSTERLERSE KOORDİNASYONU YAPMAYA HAZIRIM"

Zeytin Dalı Harekatı'na değinen İrgil, "Bu vatani bir görev, insani bir konu. Bu hekimlere çağrı yapılmalı. Ben de isterlerse koordinasyonu yapmaya hazırım." ifadesini kullandı.

İrgil, mutlaka ön cepheye yakın bir alanda, sahra hastanesi, ilk müdahale hastanesi grubu oluşturulmasını önererek, bu konuyu Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'a da ileteceğini belirtti.

Özellikle Afrin'e yaklaşılıp sınırdan uzaklaştıkça, büyük çatışmalarda yaralıların Kırıkhan ve Hatay'a transferlerinde süre uzadıkça asker kayıplarının artabileceğine dikkati çeken İrgil, "Çünkü bu süreçler çok uzundur. Kırıkhan ve Hatay'a gelinen süreç şimdi bile 3 saati buluyor." diye konuştu.

Askeri travmalar da dahil bütün travmalarda ilk bir saatin önemine işaret eden Ceyhun İrgil, şunları kaydetti:

"Buna altın saat diyoruz. Bu saat içindeki müdahale için mutlaka cephenin en yakın noktasına sahra hastanesi kurulmalıdır. Burada ister sivil ister eski askeri hekimler olmak üzere bir kadro oluşturulmalıdır. Ben gerekirse bunu gönüllü olarak koordine etmeye hazırım. Bakana teklifte ve çağrıda bulunuyorum. Bu genç çocuklar basit yaralamalardan kaybedilmemelidir. Çünkü bu süreçler çok uzundur. Asker ilerledikçe onunla ilerleyecek bir sahra, triaj sistemine ihtiyaç var. Sadece Kırıkhan ve Hatay'a hastaneleri takviye etmek yetmez, onların kapasiteleri belli."

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