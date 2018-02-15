Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Erhan Yazıcı, Yavuz Bingöl, Erhan Güleryüz, Sefa Zengin, Deniz Oral ve Mustafa Ceceli'nin aralarında bulunduğu sanatçılar, Afrin sınırında ziyaretlerde bulunuyor.

Ziyaretçiler arasında yer alan Yavuz Bingöl, "Moral bulmak için, esnaf gezmek için askerimizi de ziyaret edelim istedik. Buraya geldik, sınır bölgelerinden yaşayan insanlar çok daha büyük sıkıntılar içerisindeler. Fatma kızımız örneğinde olduğu gibi şehitlerimiz de oluyor. Onun lisesine de gittik, okuduğu sıraya çiçekler bıraktık." dedi.

KARADAĞLI: BAŞKA SANATÇILAR DA GELMEYE DEVAM EDECEK

Tamer Karadağlı, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Kahraman Mehmetçiğin yanındayız. Onlara destek vermek için, moral vermek için buradayız. Bundan sonra başka sanatçılar da gelmeye devam edecek. Kahraman çocuklar bizim için buradalar, biz de onların yanındayız." diye konuştu.

GÜLERYÜZ: BİZ MEHMETÇİĞE HAYRANIZ

Erhan Güleryüz ise, "Biz iki sohbette, onun söylediği söz şuydu. Biz sizi hayran hayran izlerdik. Ben de ona diyorum ki, biz Mehmetçiğe hayranız." ifadelerini kullandı.

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