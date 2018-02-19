Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nın bugün 31. günü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1641 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
BUGÜN 5. KÖY DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in Hantalli ve Divan Tahtani köyleri ile üs olarak kullanılan bir noktayı, bir tepe ve bir köy altı yerleşimi YPG/PKK-DEAŞ'tan arındırdı.
AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Racu beldesine bağlı Hantalli köyü ile güneybatısındaki Cinderes beldesine bağlı Divan Tahtani köyü, üs olarak kullanılan Beyyada noktası, Kila Tepesi ve Sattuf evleri köy altı yerleşimini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.
Öğle saatlerinde de tarihi Nebi Huri Tepesi teröristlerden temizlenmişti.
TOPLAMDA 78 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
— TSK (@TSKGnkur) February 19, 2018
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 52'si köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 78 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya Harab Summak ve Hantalli köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani ve Divan Tahtani köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri."
TOPLAMDA 72 NOKTA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 50'si köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 18'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 72 noktayı örgütten kurtarmış oldu.
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo ve Duraklı köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya ve Harab Summak köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye ve Divan Fevkani köyü ve ona hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi; Şeran beldesinde Burseya Dağı, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."
HEDEFLER ÇNRA'LARLA VURULUYOR
Kilis'te konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) tarafından Afrin'daki PKK/PYD hedefleri vurulmaya devam ediliyor.
Zeytin Dalı Harekatı 31'inci gününde sürerken, Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürüyor.
Kilis'in Suriye sınırında konuşlu bulunan ateş destek vasıtaları, fırtına obüs topları, tank ve çok namlulu roket atarlar tarafından PKK/PYD'nin sığınak, barınak ve mevzileri dün gece sabaha kadar ateş altına alındı.
— TSK (@TSKGnkur) February 18, 2018
AFRİN HAREKATI ŞEHİTLERİ
22 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan
23 Ocak
Üsteğmen Oğuz Kaan Usta
Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı
27 Ocak
Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan
Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş
3 Şubat
Teğmen Cihangir Çubukçu
Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen
Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül
Uzman Çavuş Ufuk Aktağ
Uzman Onbaşı Fırat Karaca
Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu
4 Şubat
Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren
Uzman Çavuş Selim Vurdal
5 Şubat
Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya
Piyade Teğmen Ahmet Aktepe
Uzman Çavuş Ali Yılmaz
7 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar
Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan
9 Şubat
Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu
10 Şubat
Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz
Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca
Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin
Uzman Çavuş Halis Koca
Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın
Uzman Erbaş Enes Sarıaslan
Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu
Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege
Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş
Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan
Pilot Üsteğmen Erdem Mut
Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman
17 Şubat
Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin
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