Afrin Harekatı'ndan (Zeytin Dalı Harekatı) kritik bölgelerden Cinderes kuşatıldı. Son dakika bilgilere göre, her an meskun mahal operasyonu başlayabilir. Cinderes'teki terör hedefleri havadan ve karadan vuruluyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2872 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçlerinin 5 köy ve 4 tepeyi daha almasıyla, harekâtın başından bu yana 3’ü belde merkezi, 114’ü köy olmak üzere 144 alan ele geçirilmiş oldu.

TÜNELLERE BÖYLE GİRİLDİ

Teröristlerin çatışma öncesi saklandıkları Keltepe bölgesindeki tünele böyle girildi.

22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

1 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

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