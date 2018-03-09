Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda dün çok kritik gelişmeler yaşandı. Afrin'in en büyük beldelerinden olan Cinderes'te TSK ve ÖSO kontrolü sağladı. Cinderes'in ele geçirilmesi ile Afrin'e giden yol da açılmış oldu. Cinderes'in ardından 6 beldeden 5'i temizlenmiş oldu.

3149 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3149 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

TSK ve ÖSO Cinderes'te arama-tarama faaliyetlerini başlattı.

ÖSO MARANEZ KÖYÜ'NE OPERASYON BAŞLATTI

Habertürk TV'den Osman Girgin'in aktardığına göre, ÖSO güçleri Maranez Köyü'ne yönelik operasyon başlattı.





22 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan

23 Ocak

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta



Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı

27 Ocak

Piyade Astsubay Üstçavuş Fatih Mehmethan



Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş

3 Şubat

Teğmen Cihangir Çubukçu

Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen

Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akgül

Uzman Çavuş Ufuk Aktağ

Uzman Onbaşı Fırat Karaca

Pİyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu

4 Şubat

Piyade Komando Uzman Çavuş Bekir Evren

Uzman Çavuş Selim Vurdal

5 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya

Piyade Teğmen Ahmet Aktepe

Uzman Çavuş Ali Yılmaz

7 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar

Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan

9 Şubat

Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu

10 Şubat

Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz

Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca

Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin

Uzman Çavuş Halis Koca

Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın

Uzman Erbaş Enes Sarıaslan

Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu

Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege

Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan

Pilot Üsteğmen Erdem Mut

Kara Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman

17 Şubat

Astsubay Kıdemli Çavuş Göksu Şahin

25 Şubat

Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü

1 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Rıdvan Çevik

Uzman çavuş Recep Çetin

Jandarma Astsubay Çavuş Abdullah Taha Koç

Jandarma Uzman Çavuş Burhan Açıkkol

Jandarma Astsubay Uğur Palancı

Jardarma Uzman Çavuş Arif Demirel

Jardarma Astsubay Çavuş Mehmet Dinek

Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe

8 Mart

Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir

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