Afrin Harekatı'ndan son dakika haberler. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 59. gün. 58. günde Afrin ilçe merkezi TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındı. İlçedeki resmi binalara Türk Bayrağı dikildi. O anlara ilişkin görüntüler de TSK ve AA tarafından paylaşıldı. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde, Mehmetçik Afrin zaferini komando andı ile kutladı.

Harekat dün, günün ilk saatlerinde başladı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 08:30'da ilçede hakimiyetin sağlandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada harekatta şu ana kadar 3603 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, bugüne kadar 46 askerin şehit olduğu, 255 askerin ise yaralandığı ifade edildi.

Afrin'i kontrol altına alan Mehmetçiğe seslenen bir komutan, "Bu zafer Çanakkale şehitlerine, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize armağan olsun" dedi.

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