Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) bugün Afrin ilçe merkezini ele geçirilmesine ilişkin olarak Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'nın aktardığına göre; Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "#BirGeceAnsızınGelirizDemedikMi" ve "#TepenizeBinerizDemedikMi" etiketlerini kullanarak, "Sizi maşa gibi kullanıp atanlara güvendiniz de ne oldu" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, mesajında TSK'nın Afrin'de Türk bayrağının göndere çekildiği ana ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı bir videoya da yer verdi.

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 18, 2018

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