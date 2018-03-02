Keçiören Belediyesi öncülüğünde Afrin’e giden yardım konvoylarında 22 kişilik uzman ekip, teröristlerden temizlenen bölgelerdeki okulların inşaasını gerçekleştiriyor ve çocuklar için oyun ve park alanları oluşturuyor. Dün yola çıkan tırlar bugün bölgeye ulaştı ve çalışmalar başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın hazır bulunduğu uğurlamada Afrin harekatında sivillere verilen öneme dikkat çekildi. Ankara'daki bazı kolej ve derneklerin destekleriyle Keçiören Belediyesi öncülüğünde Afrin'e giden tırları, belediye önünden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile birlikte Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve çok sayıda vatandaş uğurladı.



SİVİL HASSASİYETİNE VURGU



TSK ve ÖSO'nun Afrin'de 41 gündür başarılı bir operasyon yürüttükleri operasyona dikkat çeken Başkan Ak, "Yaklaşık 2.200’ü geçen teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan askerlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

Ak şunları söyledi:

"Sivil hassasiyeti gözetilerek yürütülen; Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmayı ve sınırlarımızdaki terör tehdidini ortadan kaldırmayı amaçlayan Zeytin Dalı Harekatı, milletimiz var gücüyle desteklemektedir. Zorlu bir coğrafyada, zorlu kış şartlarında mücadele eden ordumuz ve şefkati, merhameti ve kudretiyle bölgedeki masum insanların hamisi olan ülkemiz, tek bir sivilin burnunun kanamaması noktasında olağanüstü özen göstermektedir. Orada yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Ülkemizin sağladığı huzur ve güven ortamından fevkalade memnun olduğuna bölgeye giden ekiplerimiz vasıtasıyla yakınen tanık olmaktayız."

Başkan Mustafa Ak, "Bugün de 22 kişilik uzman ekibimiz Afrin'in yeniden inşasına katkı sunmak için yola çıkıyor. Ekibimiz, Afrin'in terörden temizlenen Maarin ve Siceraz Köylerinde eğitimin aksamaması ve bölgenin gündelik hayatına dönmesi için 2 okulun tadilatını yapacak, okul ekipmanları, kırtasiye ve kıyafet yardımında da bulunacak. Ayrıca çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi de yapılarak bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak. Ekibimizdeki psiko -sosyal destek uzmanlarımız da terörden temizlenen yerleşim yerlerinde çocuklara ve bölge halkına destek olarak yaralarını saracak." diye konuştu.

Ak, sözlerini "Zeytin Dalı Harekatının başarıyla sonuçlanacağına inancımız ve desteğimiz tamdır, Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin." diyerek noktaladı.

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