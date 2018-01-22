Afrin nerede? sorusu, Türkiye tarafından Afrin'deki terör örgütleri PKK / KCK / PYD - YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte vatandaşlar tarafından soruluyor. Afrin'in nerede olduğunu, Afrin haritasını ve Afrin'in Türkiye için önemini arşatıran vatandaşlar, internette araştırma yapmaya başladı. Peki Afrin nerede? Afrin Türkiye için neden önemli? İşte detayla.

AFRİN NEREDE? İŞTE AFRİN HARİTASI

Afrin, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Halep şehrine bağlı olan bir ilçedir. 2012'nin yaz aylarında Suriye İç Savaşı devam ederken, Suriye hükümet güçleri bölgeden çekildi ve bölgenin kontrolü PKK uzantısı PYD'nin eline geçti.

Günümüzde nüfusu 50 bin civarı olarak tahmin edilen Afrin ilçesinin ortasından Afrin Çayı geçmektedir. Aynı zamanda şehir, ekonomisini zeytin, zeytinyağı, tekstil ve Halep sabunundan sağlamaktadır. Afrin ilçesinin sembolü zeytin ağacıdır ve zeytin için önemli bir üretim merkezidir.

AFRİN TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

Afrin ilçesi, Türkiye'nin Hatay ve Kilis sınırına oldukça yakındır. Afrin ilçesinde yer alan PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine mensup teröristler, Türkiye'nin sınır güvenliği için bir tehdit olarak görülmektedir.

Doğu Akdeniz’e ulaşmayı hedefleyen PKK kuşağı için önemli bir konum olan Afrin ilçesine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte terör örgütleri tamamen engellenecek.

Böylece Türkiye'nin sınır güvenliği için bir tehdit olan Afrin'deki terör unsurları temizlenecek.

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