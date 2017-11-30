Afrin operasyonu ne zaman başlayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK), Batı Halep ile Afrin yakınlarında da İdlib’deki gibi gerginliği azaltma bölgesi ve gözlem noktaları oluşturulması konusunda kararlılık ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, Soçi Zirvesi’nin Rusya ve İran’ın tavrını görme açısından önemli olduğunu vurgularken, “İdlib’deki kontrol ve gözetleme noktalarının Afrin’de de oluşturulması için arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürecekler. Bizler kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” demişti. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir’in haberine göre önceki günkü MGK’nın hemen ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK ) obüslerle Afrin’deki PKK /YPG hedeflerini vurdu. Yapılan açıklamada taciz ateşine karşılık verildiği ifade edilse de Afrin’de sınıra yakın bölgede önemli terör hedefleri imha edildi. Bu, önümüzdeki süreçte Afrin’e kapsamlı bir operasyonun ön hazırlığı olarak değerlendiriliyor ancak operasyon için bazı koşulların olgunlaşması gerekiyor.
AFRİN BASKILANIYOR: TSK , İdlib’de konuşlanıp aşama aşama 12 kontrol noktası oluştururken, bir yandan da Afrin’i baskılıyor. Süreç içinde muhtemel Afrin operasyonu için Suriye’de kullanılan M1A1 Abrams tanklarına, saha deneyimlerinden yola çıkarak meskûn mahal muharebelerine yönelik koruma sistemi monte edildi. Tankların sokulacağı mevzilerin planlaması yapıldı. 24 saat esaslı havadan gözetleme sistemi devreye sokuldu.
RUSYA VARLIĞI: Afrin’in doğusunda, Tel Rıfat yakınında ve Azez’in güneyindeki Minnagh Havaalanı’nın kontrolü YPG’den Rus askeri polisinin kontrolüne geçti. Rusya’nın Afrin civarındaki 5 askeri üssü, YPG/PKK için Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı fiili kalkan görevi yürütüyor. Bir yandan da İran’ın 30 bin askeriyle Afrin’de görev alma isteği var ancak Ankara buna sıcak bakmıyor.
AFRİN’DEKİ RİSKLER: Afrin bölgesinde askeri uçuş trafiği Rusya’nın kontrolünde. Türkiye burada keşif ve gözetleme amaçlı insansız hava aracı uçurabiliyor. Dolayısıyla bir Afrin operasyonu için Rusya’nın onayı ve İdlib’deki gibi hava desteği gerekiyor. Ayrıca bölgede PKK tarafından yerleştirilenlerle birlikte yüz binlerce sivil var. Bu nedenle müdahale kolay olmayacak. Sivillerin teröristlerden ayrıştırılması ve PKK ’nın propaganda hamlesinin elinden alınması gerekiyor.
SINIRDA TEMİZLİK: TSK , sınıra yakın bölgede PKK /YPG hareketliliği, tahkimat ya da taciz ateşi olduğunda anında obüslerle müdahale ediyor. Muhtemel bir operasyona altyapı olacak şekilde sınıra yakın bölge temiz ve açık tutuluyor; risklerden arındırılıyor. Önceki günkü bombalamada Bülbül Dağı ve Sabun Deresi çevresindeki hedefler vuruldu. Bülbül Dağı’nda Zahran Köyü civarında 3 YPG mevzisi, Sabun Deresi’nde onarılmış olan köprü imha edildi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Saatli Karakolu’na YPG mevzilerinden taciz ateşi yapılınca obüsler 30’a yakın top atışı yaptı. Afrin sıcak ve operasyonun eli kulağında.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.