İlçenin Şehit Pamir caddesi üzerinde bulunan Ortodokslara ait tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin ön cephesine dev Türk bayrağı asıldı.

DHA'nın haberine göre, İskenderun Ortodoks Kilisesi cemaati Ramazan ve Kurban Bayramlarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Müslümanların bayramını astığı pankartlarla kutlarken, bu kez Zeytin Dalı Harekatı'na desteğini kiliseye asılan Türk bayrağı ile gösterdi.

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tsk

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