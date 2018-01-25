Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'ndan son dakika haberler geliyor. Terör örgütleri PYD/ PKK ve DEAŞ'a yönelik harekatın sürdüğü Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde ilerleyen komandolar, teröristlere ait bazı mevzileri de kontrol altına aldı. AA'nın aktardığına göre, teröristlerin kaçtığı mevziler görüntülendi.
Görüntülerde, inşaat demirleriyle güçlendirilmiş betonarme tünel mevzilerin yanı sıra toprağın kazılmasıyla oluşturulan yaklaşık 2 metre derinliğindeki mevziler dikkat çekti. Üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tünel mevzilerde teröristlerin nöbet noktaları ve tünel içindeki yatakları da görüntülerde yer aldı. Komandoların demir kapılarla giriş yapılan mevzileri kontrol edişinin yansıdığı görüntülerden, alanda teröristin kalmadığı belirlendi.
YAKALANAN 7 TERÖRİST HATAY'A GETİRİLDİ
Harekat kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında 7 terörist yakalandı. Reyhanlı ve Hassa'ya getirilen teröristlerden 3'ü, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer teröristlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
KAÇIŞ PLANLARI İFADELERİNE YANSIDI
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatıyla çözülme yaşayan PYD mensuplarının kaçış planları yaptığı, yakalanan teröristlerin ifadelerine yansıdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları tarafından Afrin kırsalında yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan üç terörist, ifadelerinde örgütte yaşananları anlattı.
Teröristler, PYD'nin kendilerini ölümle tehdit ettiğini, zorla örgüte katıldıklarını ileri sürdü.
PYD'nin, "Ailenizi ve sizi öldürürüz" diyerek örgüte eleman temin ettiğini savunan teröristler, örgüte katılanlara 45 gün silah eğitimi verildiğini aktardı.
Eğitimlerin ardından teröristlerin bölgeye yönlendirildiğini öne süren teröristler, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Suriye'nin Adamanlı Köyü'nde yaklaşık 30 PYD mensubunun bulunduğunu bildirdi.
"TANKLARIN GİRİŞİYLE KAÇIŞ BAŞLADI"
Zeytin Dalı Harekatının başlamasıyla örgüt içerisinde yaşananları anlatan teröristler, operasyonla örgüt içerisinde korku yaşandığını dile getirdi.
Teröristler, "Türk askerinin operasyonuyla örgüt içerisinde panik yaşandı. İlk olarak tankların sınıra yaklaştığını gördük. Tankların girişiyle köydeki bütün örgüt mensuplarının kaçışı başladı. Biz kaçamadık ve yakalandık." ifadelerini kullandı.
Bölgeden kaçanlar arasında örgütün sözde komutanlarından birisinin de olduğunu aktaran teröristler ifadelerinde, örgüt içerisinde ABD'nin PYD'ye silah ve yaşam malzemesi yardımı yaptığının anlatıldığını kaydetti.
YENİ BİR NOKTA DAHA AÇILDI
Habertürk TV'den Osman Girgin'in güvenlik kaynaklarından aktardığına göre, Afrin harekatı kapsamında bölgede yeni bir nokta daha açıldı. Stratejik önemi olan Mare'den de ÖSO unsurlarının giriş yapmaya başladıkları belirtildi. Bölgede yoğun çatışma yaşandığı da gelen bilgiler arasında. TSK ve ÖSO 4 cephede 8 noktadan Afrin'e ilerliyor.
TOP ATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki mevzilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), obüs ve top atışları yapılıyor.
Hatay hudut hattında konuşlu TSK birlikleri, Afrin'de tespit edilen terör örgütü mevzilerine sabah saatlerinden bu yana aralıklarla çok sayıda obüs ve top atışı gerçekleştirdi.
Sis ve yağışın etkili olduğu bölgedeki patlama sesleri, Hatay'ın sınır mahallelerinden de duyuluyor.
ŞEHİTLERİN İSMİ TERÖRİSTLERİ VURAN MÜHİMMATLARDA
Mehmetçik, harekat sırasında şehit olan silah arkadaşlarını unutmadı. Teröristlerce açılan atış sonucu şehit düşen Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın isimleri Mehmetçik tarafından 106 milimetrelik havan mühimmatına yazıldı.
Söz konusu mermi, Afrin'in kuzeybatısında belirlenen terörist gruba yönelik atışta kullanıldı. Şehitlerin isimleri yazılı olan havan mermisi, yapılan atışla terörist grubun bulunduğu hedefi vurdu.
ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA GÜN GÜN NELER YAŞANDI?
1. Gün: 72 uçakla Afrin'e yönelik hava harekatı başlatıldı. 108 hedef vuruldu.
2. Gün: 32 uçakla 45 hedef vuruldu. Kara Harekatı da başladı.
3. Gün: Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 3. günün en önemli gelişmesi TSK'nın Azez'den açtığı yeni cephe oldu.
4. Gün: Çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. 22 köyde kontrol sağlandı.
5. Gün: Sabah saatlerinde sızma girişiminde bulunan 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmalar Burseya Dağı'nda yoğunlaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada 287 teröristin etkisiz hale getirildiği ve dün şehit olan 2 askerin naaşına ulaşılamadığı belirtildi
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