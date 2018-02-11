Vasiyetinde ailesinden helallik isteyen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Safranbolu'ya defnedilmek istediğini yazdı.





İHA'nın haberine göre, 7 Şubat 2018 tarihinde Suriye'nin Afrin bölgesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın, tim komutanı olan ve aynı saldırıda yaralanarak tedavi altına alınan silah arkadaşına verdiği 10 Ocak 2018 tarihli mektubu ortaya çıktı.

Şehit mektubunda "Kardeşim senden ricamdır, bana bir şey olana kadar sende saklı kalsın. Kardeşim bu savaş haç ile hilalin, imanla inkarın, hak ile batılı, küfür ve tevhidin savaşıdır. O yüzden anneme, babama, kardeşime, Nur'a söyleyin üzülmesinler kesinlikle, hayatlarının geri kalanını rahat geçirsinler. Anneme o istediği evi alsınlar. Dua etsin arada bir. Üzülmekle hayatını bitirmesin. Babam da, Beyza da haklarını helal etsin üzülmesinler. Nur'a söyleyin ben ona doyamadım. Ama eğer gidersem hakkını helal etsin. Üzülmesin, öbür tarafta birbirimize kavuşacağız İnşallah. Beraber planladığımız gezilecek yerleri gezsin, benim yasımı tutmakla ömür geçirmesin. Aileme iyi baksın. Beni Safranbolu'ya gömsünler kardeşim. Babamlara söyleyin devletin bağladığı aylığın yüzde 10'unu yine Zehra teyzenin oraya versinler. Hakkınızı helal edin" yazdı.Şehidin yazdığı mektup herkesi duygulandırırken, vasiyet arkadaşları tarafından çerçeveletildi.

AFRİN ŞEHİDİ SÖZLEŞMELİ ER SERGEN PAMUKÇU'NUN VASİYETİ



Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun vasiyeti duygulandırdı.

Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeli er başvurusu kabul edildiğinde kardeşinin evin içinde sevinçten halay çektiğini söyledi.





ŞEHİT OLMADAN 4 GÜN ÖNCE KARDEŞİNE MESAJ GÖNDERMİŞ: ANNEMİ, BABAMI HACCA GÖNDER, BORCU KAPAT, SEN DE EVLEN

Kardeşinin baştan beri şehit olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu anlatan Pamukçu, Sergen'in şehit olmadan 4 gün önce kendisine mesaj gönderdiğini ve mesajda "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun." ifadelerini kullandığını belirtti.

Şehit ağabeyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kardeşim şehadet şerbetini içti, şerefliyiz, gururluyuz. Bir kez daha gurur duydum kardeşimle. İçimiz yanıyor ama vatan sağ olsun. Kafirlere, münafıklara karşı başımız dik durmaya devam edeceğiz. Allah için cihat eden kardeşlerimizden razı olsun."Şehit kardeşinin ince düşünen ve insanlara ikram etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Selahattin Pamukçu, annesiyle bir konuşmasında, kimse tedirginlik yaşamasın diye yerlerinin çok iyi olduğunu belirterek "Biz çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun" dediğini belirtti.Bu vatan için bedel ödediklerini ve ödemeye devam edeceklerini ifade eden ağabey Pamukçu, şunları söyledi:"Biz bu vatan için bedel ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Elhamdülillah Allah'ım kardeşim için şehitlik makamını uygun gördü. Biz de gereken her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da namus ve şeref sözü veriyoruz. Allah ordumuzdan, milletimizden razı olsun."

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