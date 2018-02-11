Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın nüfusa kayıtlı olduğu Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesinde yas var.





Beldeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde kurulan taziye evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın babası İmam Sarıaslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, teröre inat ağlamayacağını söyledi.





"Millet ve devletimiz sağ olsun." diyen Sarıaslan, şunları söyledi:



"Ağlamayacağım. İt ve kahpelere inat ağlamayacağım. Ağlamak yok. İnşallah bulunduğu yerler başlarına yıkılır. Olacak da. Az kaldı. Allah, Türk askerinin yardımcısı olsun. Allah ve Peygamberimiz yanlarında olsun. Elimizden bu geliyor. Askerlerimize ancak dua gönderebiliriz. Beni de götürseler ben de oğlumun kaldığı yerden devam ederim."

Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Enes Sarıaslan Suriye'ye gitmeden önce röportaj vermişti



"DÜĞÜNE GİDİYORUZ"





DHA'nın haberine göre, "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer alan Sarıaslan; görüntülerde arkadaşları, komutanları ve gazetecilerle vedalaşıp kameralara, "Tüm Türkiye'ye selam olsun buradan. Allah'ın izniyle oraya girip, alıp ve geleceğiz inşallah. Yüce Rabbim büyük. Buradan aileme, herkese çok selam olsun" demişti.

Şehit oğlu Enes ile en son geçen cuma günü konuştuğunu belirten Sarıaslan, "Telefonda ben ağlıyorum, oğlum gülüyor. 'Baba sıkıntı yok. Geçecek ve bitecek. Üzülme, bir şey olmayacak geleceğim, döneceğim.' dedi." ifadelerini kullandı.





"TERÖRE İNAT DİMDİK AYAKTAYIZ"



"Allah, millet ve devletimizden razı olsun. Allah, polis ve askerimize zeval vermesin." diyen Sarıaslan, şöyle konuştu:



"Benim oğlum namus ve şerefi için gitti. Askerliği çok severdi. Nöbet tutmayı çok seviyordu. 'Baba sıkıntı yok' diyordu. Biz de devlet ve milletimizi seviyoruz. Sevmeye de devam edeceğiz. İnşallah terör bitecek. İnşallah bulundukları yerler başlarına yıkılacak. Teröre inat dimdik ayaktayız."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER