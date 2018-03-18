Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 gün önce teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Dunca'nın naaşı, askeri uçakla memleketi Eskişehir'e getirildi.

Naaşı Reşadiye Camii'ne getirilen şehidin cenaze namazı öncesinde babası Kazım, annesi Hesna, eşi Lütfiye, kızı Zeynep Naz Dunca ve kardeşleri taziyeleri kabul etti. Tabutun başına gelen şehidin eşi Lütfiye Dunca, dua ettikten sonra tabuta sarıldı.

BABASININ BERESİNİ TAKTI

AA'nın aktardığına göre, annesi ile babasının tabutunun başına gelen Zeynep Naz ise bir süre sarıldıktan sonra tabut üzerinde bulunan babasına ait bereyi alarak başına taktı. Ardından Zeynep Naz, babasına asker selamı ile veda etti.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Bekir Gerek'in kıldırdığı namazın ardından top arabasına konuldu. Dunca'nın cenazesi, askeri törenin ardından Vişnelik Hava Şehitliği'ne defnedildi.

SİLAH ARKADAŞLARININ MESAJI DUYGULANDIRDI

Afrin'deki askerlerin, kent merkezini ele geçirmesinin ardından gönderdiği video mesajı izleyen şehit Dunca'nın eşi Lütfiye Dunca, "Eşimin intikamını çok şükür almışlar. O da orada rahat uyuyacak. Bizim de içimiz soğuyacak. Sağ olsunlar." diye konuştu.

EŞİNİ BÖYLE UĞURLADI

Öte yandan şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın Siirt'ten eşi tarafından uğurlanma görüntüsü ortaya çıktı.

MEHMETÇİK KENT MERKEZİNDE HİLAL OLUŞTURMUŞTU

Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden arındırmaya yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehir merkezinin Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alınmasının ardından Mehmetçik kent meydanında bir araya gelerek hilal oluşturmuştu.

Burada Mehmetçik tarafından çekilen görüntülerde harekatta görev alan komutan, Mehmetçik'e seslendiği konuşmasında, "Bu zafer öncelikli olarak Çanakkale şehitleri, ardından bu harekatta şehit olmuş 46 personelimize ve ÖSO'dan şehit olmuş personelimize, özelinde Şükrü Ünlü uzman çavuşumuza, Mithat Dunca binbaşıya armağan olsun. Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Hanım, kardeşleri Mustafa ve Metin, Mithat'ın intikamı yerde kalmadı, intikamını aldık. Lütfiye hanım sen rahat et, burada 200 kardeşin var, saygılar." ifadelerini kullanmıştı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER