Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Fatih Mehmathan'ın cenazesi saat 09.45 sıralarında askeri bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi.

İHA'nın haberine göre, şehidin cenazesini havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Cenazesi askeri uçaktan indirilen Fatih Mehmethan'ın tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada bazı yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde gasilhaneye götürüldü.

ŞEHİT EŞİNİ ASKERİ ÜNİFORMAYLA KARŞILADI

Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesini ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve "Kalk da bana gel" diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan, son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'nin Afrin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) PYD,YPG VE DEAŞ'a yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda piyade üstçavuş Fatih Mehmethan şehit oldu.





Şehit astsubay Mehmethan için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde cenaze töreni düzenlendi.





Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Orman ve Su işleri Bakanı Veysel Eroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Erol Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.





Yüzlerce kişinin son yolculuğuna uğurlamaya geldiği şehit için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından askerlerin omuzladığı şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu.

Bu sırada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya şehidin eşi Gamze Mehmethan'ın elini tutarak teselli etmeye çalıştı. Afrin şehidi törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı içindeki şehitlikte toprağa verildi.

ALİ GÜMÜŞ SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Gümüş memleketi Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Helikopterle Mut ilçesine getirilen şehidin cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Şehit Eyüp Kahraman Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene şehidin annesi Münevver, babası Mükremin, hamile eşi Hanife ile ağabeyi Erkan Gümüş ile yakınları, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, bazı milletvekilleri, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende, gözyaşı döken anne ile acılı eşi görevli askerler ve yakınları teskin etti.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik ederken, şehidin ağabeyi de Elvan'a sarılarak gözyaşı döktü.

Çevredeki bazı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarıyla cami çevresindeki zeytin ağaçlarına çıktı.

İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

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