Afrin şehidi Fuat Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Dalaman Devlet Hastanesi morgundan helallik alınması için Gürleyk Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Gürleyk İlkokulu bahçesindeki zeytin ağacının altına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı bırakıldı.

Cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Özhaseki, şehidin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Abdurrahman Koçak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene katılan binlerce kişi tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

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