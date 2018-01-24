Afrin operasyonu hız kesmeden devam ederken bir yandan da şehitlerimiz dua ile anılmaya devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında şehitler için dua ediliyor. İşte Afrin'nin unutulmaz kahramanları...

PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ MUSA ÖZALKAN

Zeytin Dalı Harekatı'nda Kilis'in Gülbaba köyünün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan şehit oldu. Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, devletin ailesine vereceği paranın, müdavimi olduğu bir dernek aracılığıyla Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yapınmında kullanılmasını ve adının konulmasını vasiyet etmesi günlerce konuşuldu.

ŞEHİT PİYADE ÜSTEĞMEN OĞUZ KAAN USTA

Afrin Harekatı'nda 2'inci acı haber Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından geldi. "Vatanımızın bekası için Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı’na katılan hemşehrim Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'yı şehit verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağolsun." dedi.

Doğan Haber Ajansı'na göre Usta 30 yaşındaydı. Oğuz Kaan Usta'nın evli olup ve bir kız çocuğuna sahip olduğu gelen bilgiler arasında. Eşi Saide Üstüner, Antalya'da bir okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapmaktaydı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET MURATDAĞI

'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4. gününde, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Mehmet Muratdağı, 20 Kasım 1993 tarihinde Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde dünyaya geldi. Kayseri Kocasinan Atatürk Lisesi'ni bitiren Muratdağı, 21 Temmuz 2015 - 8 Kasım 2015 tarihleri arasında, Dağ Komando Okulu ve EM Dağ Komando Okulu 2'nci Kurs Tb. 2´nci Kurs Bl.K.lığı (Eğirdir/ISPARTA) emrinde eğitimini tamamlamadı ve 9 Kasım 2015 tarihinde 1'inci Komd. Tug. 2'nci Komd. Bl. 1´inci Komd. Kolu 1´inci Komd. Mnv. Unsuru emrine hücum elemanı olarak atandı.

Evli olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak 2018 tarihinde TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit oldu.

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