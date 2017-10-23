Afrin sınırına büyük sevkiyat!

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis ve Hatay'da sınıra askeri sevkiyat sürerken, Elbeyli ilçesinden yola çıkan, içerisinde fırtına obüs toplarının da bulunduğu 7 araçlık tanklar kente ulaştı.

İHA'nın haberine göre; Tırların üzerine konulan tank ve fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi.

Mayına dayanıklı Kipri, Zırhlı Kobra aracı ile sivil otobüsler ile komanda birlikleri 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı sınır birlikleri ile Kilis-Hatay sınırına konuşlandırıldığı bildirildi. Kilis-Hatay sınırına askeri sevkiyatın peyderpey sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, sınırda konuşlu bulunan birlikler arasında da kritik noktalara sevkiyatların arttığı bildirildi.

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