Bağımsız Kürt Rabıtası isimli kuruluşun girişimiyle Afrin Kurtuluş Kongresi düzenlendi. Kongreye, Afrin'de kentte yaşayan ve terör örgütünden zarar gören tüm etnik grupların ileri gelenleri, kanaat önderleri ve temsilcileri katıldı.

Görüşmelerde kenti yönetecek toplamda 30 kişilik meclis oluşturuldu. Yapılan oylama, istişare ve önerilerin ardından oluşturulan meclis, kentin yeniden düzenlenmesi ve inşası için çalışmalara başlayacak.

Kongre sözcüsü Haşan Şindi kongre ve meclis seçimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bu kongrede 30 kişiyi Afrin'de yerel meclis olarak seçtik. Biz Afrin'i yeniden inşa etmek ve yeniden düzenlemek için meclis oluşturduk. Afrin halkını tekrar kendi köyülerine döndürmek ve Türkiye desteği ile güzel bir yaşam sunmak istiyoruz. inşallah bu yolda devam edeceğiz. Bu mecliste bütün etnik kökenler bulunuyor. Bu kongreyi Afrin için yaptık. 30 kişilik yerel meclis olarak bu kongrede kararlar aldık bu kararları tekrar değerlendireceğiz. Afrin'de PYD'nin yaptığı işgali biliyorsunuz . Afrin'de çok problemlerimiz var. İnşallah temizlenecek ama bunun için biraz yol açmamız ve millete yardım etmemiz lazım. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu konferansta bu sorunlardan bahsettik" diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın en kritik sürecine sabah 04:15’de start verilmiş, Afrin ilçe merkezinde Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler 01:20’de sızma operasyonunu başlatmıştı.TSK ve ÖSO Afrin'de Mabadlı belde merkezini teröristlerden temizlemiş ve tüm belde merkezleri kontrol altına alınmıştı.

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