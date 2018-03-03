Afrin yolunda Raco'nun kritik önemi ne?

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak itibarı ile Suriye'nin Afrin kırsalında terör örgütlerine karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında 2434 terörist etkisiz hale getirildi, 924 hedef havadan vuruldu. Harekatın 42 günlük bölümünde 41 Mehmetçik şehit düştü, 199'u yaralandı. TSK ve ÖSO güçleri 122 stratejik noktayı ele geçirdi. Harekatın 43. gününde ise Raco beldesinde büyük ölçüde hakimiyet sağlandı. Zeytin Dalı Harekatı'nda birçok kritik nokta ele geçirildi. Peki, Afrin Harekatı'nda Raco'da kontrol sağlanmasının önemi ne? Harekatın bundan sonraki sürecinde Raco'nun yeri ne olacak? Habertürk TV yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ve Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz Raco'nun önemini anlattı.

EMEKLİ TÜMGENERAL YAVUZ: KIRSALA NAZARAN DAHA ÇOK RİSK BEKLİYOR

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, "Harekatın önemli bir bölümü çepeçevre hilali gerçekleştirebilmekti. Cinderes ve Raco'nun ele geçirilmesi mütakip harekatı kolaylaştıracak özellikler sağlıyor. Meskun mahal operasyonunda, kırsala nazaran daha çok risk bekliyor. Nereden ne çıkacağını çok tespit edemeyeceğiniz bir yer. Temizliği çok daha zor olan bir faaliyet. Bu zorlukları birliklerimiz yaşayacaklar. Edindikleri tecrübeyle zorlukların üstesinden geleceklerdir.Bir dere Raco'yu ortadan ikiye bölüyor. Bu harekat açısından iyi bir şey. Harekatın hızlanması için buraların temizlenmesi lazım. Ev ev temizlenmesi, kontrol edilmesi lazım. Çok acele edilmeyecektir." dedi.

"ALAN HAKİMİYETİNİ LEHİMİZE ÇEVİRİR"

Raco beldesinin alınmasının önemine değinen Yavuz, "Raco'dan Afrin'e doğru bir yol şebekesinin olması zırhlı birlikleri kullanma şansı verir. Kolay manevra kabiliyeti kazandırır. Araçlarımızı daha hızlı kullanabiliriz. Cinderes'ten de kuşatma şansı verir. Daha kolay hareket etme şansı ortaya çıkar. Alan hakimiyetini de lehimize çevirir. Raco'yu terk etmek zorunda kaldığı zaman Afrin'e kadar tutunabileceği çok arazi şansı yok. Harekat vadilere doğru genişlemiş olacaktır. Bütün yığınaklarını Afrin kent merkezine yaptıklarını sanmıyorum. Dengeli bir şekilde yapmışlardır. Bütün bölgeyi savunmaya yönelik taktik içerisindeler. Bizim için en zor yer sivillerin tahliyesi nedeniyle Afrin kent merkezi olacaktır. Raco operasyonu, kısmen Afrin'in küçük bir fotoğrafını çekiyor diyebiliriz. Cinderes'in yapısı daha Afrin'e uygun görünüyor. Raco'da geniş bir tecrübe elde etmek mümkün.

ABDULLAH AĞAR: 100 YIL SONRA BELKİ DE MEHMETÇİĞİN KARARGAHLIĞINI YAPACAK

Raco beldesinin sembol önemine dikkat çeken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Raco'nun kendine has bir önemi var. 1918, Birinci Dünya Savaşı'nın son meydan muharrebesinin yapıldığı alandır Afrin karasalı. 7. Ordu, Osmanlı ordusu, ordunun başında da Gazi Mustafa Kemal Atatürk var. Ve Raco 7. Ordunun karargahının olduğu yer.Yani savaşın idare edildiği yer. Böyle bir sembol alan 100 sene sonra belki de Mehmetçiğin karargahlığını yapacak." dedi.

Afrin Harekatı'nın 41. gününde verilen 8 şehit sonrasına dikkat çeken Ağar, "Geçtiğimiz gün 8 şehit verdik. Mehmetçiğimiz ondan sonra çok hırçınlaştı, hemen ertesinde 73 teröristi etkisiz hale getirdi. Bir gün sonra da 137 teröristi imha etti, ki bu harekat boyunca bir günde en çok teröristin imha edildiği günlerden biri oldu. Ardından da Raco'nun 100 yıl sonra ele geçirilmesi gibi çok önemli bir fotoğraf var." şeklinde konuştu.

"KÖPRÜBAŞI VAZİFESİ GÖRECEK"

Raco'nun Afrin kent merkezine giden yolda kritik öneme sahip olduğunu söyleyen Ağar, "Ne kadar propaganda yaparlarsa yapsınlar Afrin karasalının en önemli beldelerinden biri Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Harekatın devamlılığı ve istikrarı açısından çok önemli topoğrafik bir nokta. Çok önemli köprübaşı vazifesi görecek. Bir ikmal merkezi olması açısından önemli. Beldeyi kontrol eden noktalardan birisi olması açısından önemli. Moral motivasyon açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDE ÇOK ÖNEMLİ BOŞ BİR ALAN VAR"

Terör örgütünün tuzaklarına değinen Abdullah Ağar, "Çok zorlanmamıza, ciddi anlamda risklerle karşı karşıya kalmamıza neden olan bir tahkimat var. EYP ve GYP'lerden oluşan bir engel kuşağı var. Topoğrafik arızalara gidene kadar önümüzde çok önemli boş bir alan var." dedi.

"CİNDERES DAHA ZOR OLACAKTIR"

Raco'daki meskun mahal operasyonunun mini bir Afrin kent merkezi operasyonu olabileceği görüşlerine katılmadığını söyleyen Ağar, "Bence Cinderes Afrin fotoğrafı ile karşılaşacağımız yer. PYD/PKK hala orada sivilleri tutmaya devam ediyor. Cinderes daha zor olacak Raco'ya göre. Raco'da çok fazla sivil kalmamıştı, Cinderes'e göre daha kolay oldu." ifadelerini kullandı.

"RACO'NUN DÜŞMESİ TERÖRİSTLERİN KİMYASINI BOZACAK"

Ağar, "Çok farklı harekat planları geliştirebilir Mehmetçik. Askeri terminolojide karşılığı aldatma ve hile taktiği olan stratejiler uygulanabilir. Raco'nun düşmesi onların kafasını ve kimyasını çok bozacak. PKK'yı da şaşırtmak gerekiyor. Onlar bizim medyamızı takip ederek bazı muhakemeler çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

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