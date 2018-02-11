HAREKÂT kapsamında TSK ve ÖSO askerlerinin Afrin’in güney ve batısından ilerleyişi sürüyor. Mehmetçik ve ÖSO askerleri adım adım Cinderes ve Raco’ya yaklaşıyor. Cinderes ve Raco bölgelerindeki PYD noktalarını ele geçiren Mehmetçik ve ÖSO, sızmalara karşı önlem alıyor. Ele geçirilen köylere yerleştirilen nöbetçi 100’er ÖSO askeriyle güvenliğin sağlamlaştırıldığı öğrenildi.
PATLAYICILARDAN TEMİZLENİYOR
Komando ve ÖSO birlikleri Şeyh Hadid hattından Afrin merkezine uzanan yolda stratejik öneme sahip Cinderes Beldesi’ne ilerlerken, teröristlerin de Cinderes’in dış kesimlerden kaçarak beldenin içlerine çekildiği bildirildi. Terörden arındırılan köylerde PYD’li teröristlerin yıllardır kazarak tuzakladığı hendeklerde ÖSO birlikleri aramatarama çalışmalarında bulundu. PYD tarafından yerleştirilen bomba ve patlayıcılar, ÖSO’ya bağlı Kuzey Kartalları Tugayı tarafından etkisiz hale getirilerek imha edildi.
Raco yakınlarında ÖSO’nun konuşlandığı noktaya PYD militanları tarafından tanksavarlarla ateş açılması sonucu 1 arazi aracı zarar gördü. Kilis’e roket atılan Şeyh Horaz Köyü’ne sızmaya çalışan 7 PYD’li de ÖSO tarafından öldürüldü.
İÇ BÖLGELERE ÇEKİLİYORLAR
Afrin’in kuzeyindeki savunma hattı çöken PKK/ PYD terör örgütünün batıdaki savunma hattının da çökmek üzere olduğu öğrenildi. Cephelerin birleşmesiyle Afrin merkezine ilerlemenin daha kolay olacağı kaydedildi. Cinderes ve kırsalı terör unsurlarından temizlenince örgütün Reyhanlı karakollarına ve kent merkezine düzenlediği roket ve havan saldırıları da önlenmiş olacak. Cinderes’e bağlı köylerde ÖSO ve PYD arasında çatışmalar sürerken, savaş uçakları da havadan desek sağlıyor. ÖSO askerlerine takviye amaçlı askeri konvoy ve savaşçılar Hamam Köyü’ne ulaştı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre Afrin’in güneybatısında bulunan Cinderes çevresindeki PYD noktaları da top ve savaş uçakları, Bülbül Beldesi’ne bağlı Berkaş Köyü’ndeki PYD mevzileri ise savaş uçakları tarafından vuruldu. Afrin kent merkezindeki PYD mevzilerine yönelik de hava harekâtı düzenlendi. Terör örgütünün Afrin merkezde bulunan silah depolarının yerini değiştirdiği belirtildi. Tespit edilen depoların savaş uçakları tarafından vurulduğu, örgütün ağır kayıp verdiği öğrenildi.
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