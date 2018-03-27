Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerince yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’yla terör örgütünden kurtarılan Suriye’nin Afrin bölgesinde, teröristlerin zarar verdiği okullar Türkiye’nin desteğiyle onarılıp eğitim- öğretime hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda Keçiören Belediyesi de Afrin’e 5 kilometre uzaklıktaki El Caviz Köyü’ndeki okulu onardı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula, masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengârenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla, yenilenen okullarındaki sıralarına oturan öğrenciler, teneffüslerde ise bahçedeki oyun alanında koşup oynadı.
‘ARAP ÇOCUĞA KÜRTÇE EĞİTİM VERDİLER’
Okulun öğretmenlerinden Uday İbrahim, terör örgütünün bölgede Arap alfabesi yerine Latin alfabesini zorunlu kıldığını, bu nedenle insanların büyük sıkıntılar yaşadığını belirtti. İbrahim, “Kötü günler geride kaldı. Afrin’de 2 yıldır çocuklar okula gitmiyordu. Çocuklara Arapça yerine Kürtçe eğitim vermeye çalıştılar. Arap olan köy halkı çocuklarını okula göndermek istemedi. Türkiye burayı teröristlerden temizledi. T0üm Türkiye’ye teşekkür ederiz” dedi. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer ise bölgedeki tüm okulları onarmak için çalıştıklarını ifade etti.
Afrin’in merkez ve kırsalında mayın temizleme çalışmaları ise sürüyor. Jandarma komando ve Polis Özel Harekât timleri, bir evin ahırının EYP imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti. Bulunan 10 adet TM 57 antitank mayını, 5 el yapımı boru tipi patlayıcı, 3 el yapımı düzenek kontrollü şekilde imha edildi. Bu arada, ÖSO’ya bağlı Sultan Murat Tümeni’nin Türkmen komutanı Fehim İsa, dün ajanslara yaptığı açıklamada, “Tel Rifat için 10 bin kişi hazırız. Operasyonun çok kolay olacağını tahmin ediyorum. Gerekirse aynı anda Münbiç’e saldırma imkânımız da var” diye konuştu.
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