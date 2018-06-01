Bahçeşehir Koleji: 70 - Afyon Belediyespor: 74

Salon: Caferağa

Hakemler: Erşan Kartal, Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı

Bahçeşehir Koleji: Yiğitcan Turna 8, Dixon 25, Hakan Yapar 7, White 12, Kerem Özkan 6, Mutlu Akpınar, Ahmet Fatih Cantitiz, Evren Büker 6, Ümit Sonkol, Kerem Gönlüm 6

Afyon Belediyespor: Pullen 13, İbrahim Yıldırım 6, Altan Erol 8, Hadi Özdemir 13, Hagins 11, Cevher Özer 3, Ogün Sevinç 11, Serkan Menteşe 9

1. Periyot: 20-17

Devre: 38-30

3. Periyot: 51-50

Beş faulle çıkanlar: 37.10 Kerem Gönlüm, 37.58 Yiğitcan Turna (Bahçeşehir Koleji), 39.38 Altan Erol (Afyon Belediyespor)

Mücadeleye hızlı hücumlardan bulduğu basketlerle başlayan Bahçeşehir Koleji, 4. dakikayı 8-6 üstün geçti. Ev sahibi ekip, Afyon Belediyespor karşısında ilk periyodu 20-17 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Kerem Gönlüm'le rakibi üzerinde hücum ribauntlarıyla üstünlük kuran Bahçeşehir Koleji, 13. dakikayı 28-21 önde kapattı. Boyalı alanda etkili olmakta zorlanan Afyon Belediyespor, Pullen'ın hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla 16. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 28-27. Dixon'la peş peşe skor üreten ev sahibi ekip, soyunma odasına 38-30 üstün girdi.

İkinci yarıya Hakan Yapar ve White'ın tempolu oyunuyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 26. dakikayı 48-42 önde geçti. Ev sahibi ekip, savunma sertliğini artırarak serbest atış noktasından bulduğu basketlerle farkı kapatmaya çalışan Afyon Belediyespor karşısında final periyoduna 51-50 önde gitti.

Dördüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da sayı bulmakta zorlanırken, taraftarının da desteğiyle savunmada etkili olan Bahçeşehir Koleji, Kerem Gönlüm'ün boyalı alandaki katkısıyla 35. dakikayı 57-51 üstünlükle bitirdi. Serkan Menteşe ve İbrahim Yıldırım'la üst üste dış atışlarda isabet bulan Afyon Belediyespor 37. dakikada 60-57 öne geçti. Oldukça gergin geçen maçın son 1 dakikasına konuk ekip, 69-63 üstün girdi. Kalan sürede üstünlüğünü sürdüren Afyon Belediyespor, maçı 74-70 kazandı.