Afyonkarahisar'da kedi vahşeti

Afyonkarahisar'da kaldırımda kafası kesilerek öldürülmüş kedi bulundu.

İHA'nın haberine göre olay, Kocatepe Mahallesi 560 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırım üzerinde ölü kediyi görenler adeta dehşeti yaşarken, kedinin kafasının kesildiği görüldü. İnsanlık dışı bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı belirsizliğini koruyor. Çevre sakinleri olayla ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını anlattı.