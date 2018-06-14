11 ayın sultanı Ramazan'ın sonuna geldik. İslam dünyası Ramazan Bayramını eda etmeye hazırlanıyor. Bayram hazırlıkları arasında en başta ise bayram namaz saatlerinin öğrenilmesi geliyor.

Ramazan'ı eda eden Afyonkarahisarlılar; Afyonkarahisar'da Ramazan Bayram Namazı ne zaman? Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta? sorularını sormaya başladılar.

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Peki Afyonkarahisar'da bayram namazı saat kaçta? İşte cevabı...

16 Mayıs Çarşamba günü başlayan Ramazan Ayı'nın sonuna geldik. Evlerde hummalı bayram hazırlıkları başladı. Temizlikler, tatlılar yapıldı, bayramlıklar alındı...

Bayram heyecanının yaşandığı güzide illerimizden biri de Afyonkarahisar... Afyonkarahisar'da vatandaşlar Ramazan bayram saatini merak ediyor... Tunceli'de saat 06.17'de Ramazan Bayram Namazı kılınabilecek.

RAMAZAN BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar.

Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir. İlk rekatın ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler.

Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.

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