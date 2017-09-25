Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Karaarslan ilçesinde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssü Afyonkarahisar'ın Karaarslan ilçesinde saat 21.46'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.2 olarak açıkladı.

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