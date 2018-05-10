Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yeni doğan bebek ünitesine personel kılığında giren kişiler Suriyeli bir ailenin bebeğini kaçırıldı. Bebeği kaçıranların Suriye uyruklu olduğu iddia edildi. Polis, bebeği kaçıranları bulmak için operasyon başlattı.

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