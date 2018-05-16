Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayının ilk sahuru dün gece yapıldı. Sahurdan sonra oruca niyet eden Afyonlular ilk iftarın saat kaçta yapılacağını bekliyor. Peki Afyonkarahisar'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? Afyonkarahisar'da akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Afyonkarahisar imsakiyesi...

AFYON İFTAR VAKTİ 2018

Ramazan ayı gece yapılan ilk sahur ile başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Osmaniye'de iftar vakti 20:10 olarak görülüyor. Osmaniye'de saat 20:10’da okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

AFYONKARAHİSAR İÇİN İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Afyon'da, Ramazan ayının ilk orucu 20:10'da okunacak akşam ezanı ile açılacak. Afyonlular 17 Mayıs imsak vaktini bekliyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17 Mayıs Perşembe Düzce'de imsak vakti 03:56 olarak görülüyor. Afyon'da 03:56'de sabah ezanı okunacak.

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