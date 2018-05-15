Ramazan ayının ilk buluşması 16 Haziran gecesi sahur ile gerçekleşecek. Afyonkarahisar’da bugün ilk kez sahura kalkıp niyet edeceklerin merak ettiği sahur vakti saat kaçta olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgilerle hazırladığımız 2018 Afyonkarahisar sahur vakitleri…

AFYONKARAHİSAR SAHUR VAKİTLERİ 2018

Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Afyonkarahisar’da sahur vakti (imsak) 03:58 olarak görülüyor. Afyonkarahisar’da saat 03:58’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.

İFTAR ÇADIRLARI RAMAZAN'A HAZIR

Afyonkarahisar Belediyesi, Ramazan boyunca iftar çadırları ve dağıtım noktalarında her gün 5 bin kişiye iftar yemeği verecek.

Afyonkarahisar Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeye çıktığı Ramazan ayında, iftar çadırları ve dağıtım noktalarıyla vatandaşlarımıza bu yıl da yemek ikramında bulunacak. Hayırseverlerin katkılarıyla iki ayrı noktada Ramazan ayı boyunca, yine Ramazan ayının 10 farklı gününde değişik noktalarda iftar çadırları kurulurken, beş farklı mahallede oluşturulan dağıtım noktalarında toplamda günlük 5 bin kişiye iftar yemeği verilecek.Ramazan ayının ilimiz, ülkemiz ve tüm İslam Alemi için şimdiden hayırlara vesile olmasını dileyen Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, iftar çadırlarına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımıza çağrıda bulundu.

Ramazan ayının yardımlaşma, bolluk ve bereket ayı olduğunu hatırlatan Başkan Çoban, "Ramazan ayı süresince Afyonkarahisarlılar’ı birbiriyle kaynaştıracağımız iftar çadırlarımızda, günlük 5 bini aşkın vatandaşımıza iftar yemeği ikram edeceğiz. Bu güzel hizmette tüm hayırseverlerimizi iftar çadırlarımıza katkıda bulunmaya davet ediyorum" dedi.

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