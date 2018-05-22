Afjet Afyonspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Keçiörengücü'ne konuk oldu.

Aktepe Stadı'nda oynanan maçta Afjet Afyonspor, 5. dakikada Yasin Yener'in golüyle 1-0 öne geçti. Keçiörengücü, 13. dakikada Bayram Çetin'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi: 1-1

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, 21. dakikada konuk ekip lehine penaltı kararı verdi. Yasin, kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayarak kendisinin ve Afjet Afyonspor'un ikinci golünü kaydetti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlanırken, Afjet Afyonspor 55. dakikada farkı ikiye çıkardı. Hat-trick yapan Yasin, takımını 3-1'lik üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi Keçiörengücü 58. dakikada Umut Pusat ile penaltı vuruşundan faydalanamazken, Afjet Afyonspor 68. dakikada Ersel Aslıyürek ile durumu 4-1 yaptı.

Karşılaşmada skoru belirleyen golü 90+2. dakikada Keçiörengücü adına Erdi Dikmen attı: 2-4 Sahadan 4-2 galip ayrılan Afjet Afyonspor, finale yükselen ilk takım oldu. Öte yandan Keçiörengücü, karşılaşma öncesi sahaya "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" yazılı pankartla çıktı.