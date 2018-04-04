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Samsun'da bu ürünlerin sergileneceği bir ahşap sanat müzesi kurmak istediğini belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili gerekli müracatlarım oldu ama bir sonuç alamadım, bu da insanı sanatına küstürüyor. Benim yaptığım bu eserlerde farklı ağaç parçasının orijinal yapısını, şeklini çok bozmadan değerlendirmek.