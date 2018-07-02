Ağaçlar birbirlerinden bağımsız gibi görünseler de altlarındaki toprak aksini söylüyor. BBC Türkçe'nin haberine göre ağaçlar gizlice konuşuyor, takas yapıyor ve hatta birbirleriyle savaşıyor.

YERALTI İNTERNET AĞIYLA İLETİŞİM KURUYORLAR

Bunu köklerinin içinde ve çevresinde büyüyen mantarlar yoluyla yapıyorlar. Mantarlar ağaçlara gerekli olan besinleri sağlıyor, karşılığında şeker alıyor. Ama bilim insanları bu ilişkinin görünenden çok daha derin olduğunu keşfetti. Mantar ağına bağlanarak ağaçlar kaynaklarını paylaşabiliyor. Bu yeraltı 'internet ağı' ağaçların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor.

YAŞLI AĞAÇLAR KÜÇÜK FİDANLARA YARDIM EDİYOR

Ağdaki daha yaşlı 'ana ağaçlar' bu sistem yoluyla gölgede kalan küçük fidanlara gerekli şekeri sağlayıp hayatta kalma şanslarını artırıyor. Hasta ya da ölmek üzere olan ağaçların bu mantar ağına aktardıkları kaynaklar, daha sağlıklı komşuları tarafından kullanılıyor.

Bu mantar ağı diğer bitkilerce de kullanılıyor. Bir bitki saldırıya uğradığında kimyasal maddeler salgılayarak komşularını uyarıyor. Ama aynı internet gibi, bu ağın da 'karanlık bir tarafı var. Bazı orkide türleri korsanlık yaparak yakındaki ağaçların kaynaklarını çalıyor.

RAKİPLERİNİ ZEHİRLİ KİMYASALLARLA ZEHİRLİYOR

Karaceviz gibi türler ise zehirli kimyasallarla rakiplerini zehirliyor. Yani çevremizde canlılar arasında bizim sandığımızdan daha güçlü bağlar var. Bir dahaki sefer ormana gittiğinizde toprak altında süren bu iletişimin farkına varıp keyfini çıkarmaya da vakit ayırın.

SOSYAL MEDYADA BAOBAB ÇIĞLIĞI