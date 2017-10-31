Ağaoğlu Çekmeköy Park’ta % 25 lansman indirimi

Maslak 1453 projesinde yatırımcılarına % 250 gibi bir getiri sağlayan Ağaoğlu, Çekmeköy Park projesinde de %25 lansman indirimi ile müşterilerine kısa sürede yüksek getiriyi sağlamayı hedefliyor. Lansmadan önce satış ofislerine davet edilen Ağaoğlu projelerinden daire sahibi olan ya da irtibata geçen Ağaoğlu müşterileri Çekmeköy Park projesinin satış ofisinde büyük izdiham yaşadı.

Çekmeköy Park projesi 738 daire ve 30 bin m2 bir alışveriş merkezinden oluşan bir zeminde yer alan lüks mağazalardan ve yiyecek içecek ünitelerinden oluşuyor. A, B ve C gruplarından oluşan 3 çeşit ve 15 katlı 13 blok mevcut. A bloklarda 4+1, B bloklarda 3+1, C bloklarda 2+1 ve 1+1 daire tipleri yer alıyor. Çekmeköy Park projesi Ağaoğlu mimarlarından oluşan 40 kişilik ekip tarafından tasarlandı. Proje, Dubai’de ve benzer ülkelerde görülebilecek ihtişamlı bir mimariye sahip. Çekmeköy Park, oturum için tercih edenlerin istekleri doğrultusunda projelendirildi. Lokasyonu en büyük avantajı olan projenin yanı başında metro bulunuyor. Çekmeköy Park projesi, Hastanelere, markalı eğitim kurumlarına ve Alışveriş merkezlerine çok yakın konumda. Fiyatla ilgili bölgede bulunan markalı konut projelerinde araştırmalar yapıldı. Ortalama m2 fiyatı 7.500 TL. Ağaoğlu, Çekmeköy Park projesinde mevduat faizlerinin % 15 olduğu bir ortamda alan nasıl kazanır düşüncesiyle Bu fiyat üzerinden % 25 lansman indirimi uygulanıyor. Projede, % 10 peşinatın yanı sıra, % 75 banka kredisi ve 2019 yılında % 15 ara ödeme ile avantajlı bir ödeme planı sunuluyor. Bu ödeme planı bankacılara cazip geliyor. En fazla satın alan kesim bankacılardan oluşuyor.

Bugüne kadarki en kullanışlı kat planları

Çekmeköy Park projesinde öne çıkan bir başka özellik ise iddialı kat planları. Ağaoğlu’nun bugüne kadar tasarladığı projelerdeki en kullanışlı kat planları olarak nitelenen Ağaoğlu Çekmeköy Park projesinde her evde bir balkon var, özellikle çocuklu aileler için büyük ve kullanışlı m2’li yaşam alanları planlandı. Ayrıca 1453’te olduğu gibi sitenin ve çevrenin ihtiyaçlarını karşılayacak cadde konseptinde alışveriş üniteleri de mevcut.

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