Ağaoğlu, Katar Finans Merkezi ile niyet mektubu imzaladı

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi - İş Geliştirme Grup Başkanı Burak Kutluğ’un da içinde bulunduğu heyetle Katar Finans merkezini ziyaret etti. Burada Katar Finans Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yousuf Mohamed Al – Jaida ve üst düzey yetkililer ile görüşen Ağaoğlu, Katar Finans Merkezi hakkında bilgi aldı ve iki finans merkezi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hakkında niyet mektubu imzaladı.
İmza töreninde konuşan Ağaoğlu şunları söyledi:
"Katar, Türkiye'nin geleceğine ve büyüme potansiyeline inanıyor. Katar, aynı zamanda ticari ilişkiler ve yatırım fırsatları açısından Türkiye'nin en önemli stratejik ortaklarından biridir. Ağaoğlu Grubu olarak, 1981 yılından bu yana 35 binden fazla konut ve ticari ünite geliştirdik. Türkiye'nin en büyük gayrimenkul geliştiricisi olmamızın yanında İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin en önemli geliştiricisiyiz. Katar Finans Merkezi, modern ve etkili finans merkezi yapısının çok iyi bir örneğidir. İmzaladığımız niyet mektubunun İstanbul Finans Merkezi ve Katar Finans Merkezi arasında bir stratejik ortaklık oluşturma yolunu açtığına inanıyorum. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ndeki en önemli geliştiricilerden biri olarak, bu niyet mektubu ile önemli bir işbirliğine imza atmaktan gurur duyuyoruz” dedi.
Niyet mektubu, birçok avantajı da beraberinde getirecek
İmzalanan niyet mektubu Türk firmalarının Katar Finans Merkezi’ne proaktif bir şekilde tanıtılması gibi önemli avantajları da beraberinde getirecek. Ayrıca her iki taraf Katar ve Türkiye’ye karşı ilgi duyulan konularda ortak seminer ve konferans düzenleyerek karşılıklı işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyecek. Bunlara ek olarak iki finans merkezi arasında ilgili hukuki, ticari ve yatırım amaçlı ilişkilerin geliştirilmesi bekleniyor.
Katar Finans Merkezi CEO’su Yusuf Mohamed Al-Jaida; “Bu anlaşma bölgenin kalkınması ve ikili ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıyor. Katar’da faaliyet gösteren 200’den fazla Türk şirketi ve ortak oldukları girişimler var. İmzalanan iyi niyet mektubu ile beklentimiz daha fazla Türk şirketinin Katar’a gelmesi yönündedir” dedi.
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