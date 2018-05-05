AGF Aarhus - Odense düellosu

Danimarka Süperlig Avrupa Ligi Play Off Çeyrek Final heyecanı devam ediyor. AGF Aarhus, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Odense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. AGF Aarhus, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Odense, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 433. İddaa'da AGF Aarhus kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Odense kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

AGF Aarhus son hafta oynanan Aalborg maçında 0-0 berabere kaldı.

Odense ise Randers FC karşılaşmasında 4-1 yenildi.