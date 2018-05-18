AGF Aarhus - SonderjyskE maçı rakamları

Danimarka Süperlig Avrupa Ligi Play Off Yarı Final maçında AGF Aarhus ile SonderjyskE, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. AGF Aarhus son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. SonderjyskE, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 211. İddaa'da AGF Aarhus kazanır 2.10, berabere biter 2.90, SonderjyskE kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

AGF Aarhus önceki hafta Aalborg mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

SonderjyskE, Midtjylland karşılaşmaında 2-1 yenildi.