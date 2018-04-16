AGİ hesaplamasında ilk bakılan çalışanın medeni halidir. Özellikle eşin çalışıp çalışmadığı ödenecek miktarı etkiler. Ayrıca çocuk olup olmaması, varsa kaç tane olduğu da AGİ hesabını değiştirir. 3, 4 ve 5. çocuğa kadar Asgari Geçim İndirim’i artış gösterir. Yani en yüksek AGİ ödemesini eşi çalışmayan 3, 4 ve 5 çocuklu çalışanlar alır. Ayrıca çalışanın maaşına ilave olarak ödenen AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmektedir.
AGİ NEDİR?
2008’den sonra fiş toplanarak alınabilen vergi iadesinin yerini alan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kısaca devletin çalışana ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak (eşi, çocukları…) ödediği vergi iadesidir.
NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ORANLARI
Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %10
4. çocuk %5
ÇOCUKLU VE ÇALIŞAN İŞÇİLERE AGİ YANSIMASI
Anne ve babadan ikisi de çalışıyorsa bu durumda Asgari Geçim İndirimi nasıl uygulanıyor? Çocuklar için uygulanan AGİ’den aynı anda hem anne, hem baba yararlanamıyor. Çocuklar kimin üzerinden sosyal güvenlik hizmeti alıyorsa, AGİ’den de o eş yararlanabiliyor.
AGİ NE KADAR OLDU?
Asgari Geçim İndirimi 2018 yılı itibari ile en düşük tutarı 152,21 TL, en yüksek tutar 258,76 TL 'dir. AGİ tutarınızı öğrenmek için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz...
Bekar 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 152,18 TL
Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL
Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL
Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL
Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL
Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL.
Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL
Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL
Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL
Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL
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