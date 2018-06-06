Asgari Ücret Yönetmeliği 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olan ya da olmayan her türlü işçinin çalıştığı çeşitli işkollarını kapsar. Asgari ücretin belirlenmesi içi Asgari Ücret Komisyonu gerekli araştırmayı yapar ve toplantılar sonucunda ne kadar zam yapılacağı duyurulur. Asgari Ücret Komisyonu tarafından verilen asgari ücret zammı kararı, toplanan bilgi ve belgelere göre hazırlanacak bir gerekçeye dayandırılmalıdır. Komisyonun belirlediği asgari ücretin işveren tarafından ödenmesi zorunludur. İşte asgari ücrette son durum ve AGİ ile beraber asgari ücret hesaplama...

ASGARİ ÜCRET 2018'TE NE KADAR OLDU?

2018 asgari ücret oranı Aralık ayının son haftası belli oldu. Yeni yılla beraber asgari ücret yüzde 14.2 artış ile net olarak 1.603 TL brüt olarak 2.029 TL oldu.Asgari ücretin bir günlük olarak belirlenmesi gerekir. Konu ile ilgili Asgari Ücret Yönetmeliği 4. maddeside asgari ücretin, “ bir günlük ücret olarak saptanması asıldır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda, gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.” denilmektedir.

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Asgari ücrette elinize geçecek maaş net maaşınızdır yani 1603 TL... Aile durumunuza göre de AGİ ödemesi alırsınız. Evli olup olmamanız ve evli iseniz çocuk sayınız AGİ'nizi etkiler. Dolayısı ile alacağınız maaş da değişir. Kısaca AGİ dahil asgari ücret ödemeleri aşağıdaki gibidir;

"Bekar, çocuksuz - 1603

Evli, eşi çalışmayan - 1633,5

Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu - 1656,4

Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu - 1679,2

Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu - 1709,6"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNDA KİMLER BULUNUR?

Asgari ücret komisyonu sadece bakanlıkta görevli olanlardan oluşmaz. Bu üyeler; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya Yardımcısı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya Yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya Yardımcısı, Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’ndan konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli ile bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan değişik işkolları için seçecekleri beş, bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşundan değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden kurulur.