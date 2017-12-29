Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 yılı için ne kadar oldu? Yaklaşık 6 milyon çalışanın büyük bir merakla beklediği 2018 asgari ücret net 1603 TL olarak açıklandı. Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, asgari geçim indiriminin ne kadar olduğu konusunda sorgularını arttırdı. Peki, asgari ücretin içinde AGİ var mı? Yeni asgari ücrete AGİ dahil mi? 2018 Asgari geçim indirimi ne kadar oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...
AGİ NE KADAR OLDU? 2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
Uzun zamandır büyük bir merakla beklenen asgari ücret konusunda sona gelindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca işçi, AGİ'nin ne kadar olduğunu merak ediyor. Fakat, Bakan Sarıeroğlu asgari ücret açıklamasında AGİ hakkında açıklamada bulunmadı. AGİ ile ilgili resmi bir açıklama geldiği zaman haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
Buna göre ücret tutarları şöyle oluştu:
Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira
Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira
Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira
Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira
Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ NASIL HESAPLANIR?
Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık
İşçinin kendisi için %50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
Üçüncü çocuk için %10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.
Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanabilir?
Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.
Asgari Geçim İndirimi’nden kimler yararlanamaz?
Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.
Asgari Geçim İndirimi maaşa dahil midir?
1 Ocak 2016’dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.
Asgari Geçim İndirimi ödenmezse ne olur?
AGİ’yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanununa uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re’sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.
İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.
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