Ağız kokusuna bir çok problemin sebep olduğunu belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, ağız kokusu konusunda uyarılarda bulundu.

AĞZINIZIN KOKTUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, "Ağız kokusuna sahip olup olmadığımızı anlamanın iki yolu var. Birincisi; ağız ve burnu elle kapatarak, nefes vermek ve nefesi koklamak; ikinci yöntem ise güvendiğiniz ve birlikte sık zaman geçirdiğiniz birine, nefesinizin kokup kokmadığını sormaktır" dedi.

"Ağız kokusu bazen ağız temizliğine yeterli önemin verilmemesi, ağız iltihapları, ileri dişeti hastalıkları veya diş çürükleri, bazen de ağız kuruluğu gibi sebeplerin bir ya da birkaçından kaynaklanıyor olabilir" diyerek ağız kokusunun sebeplerini sıralayan, Dr. Kışlaoğlu ağız hijyenine yeterli önemin verilmemesinden kaynaklanan ağız kokusunu gidermek için diş taşlarını temizlediğini ve kişiye ağız bakımı için neler yapması gerektiğini uygulamalı olarak gösterdiğini söyledi.

Eğer ağız kokusu ağız enfeksiyonlarından ileri geliyorsa enfeksiyonların tedavi edildiğini ifade eden Kışlaoğlu, "Tedavi sırasında gömük ve sorunlu dişler varsa çekim yapılıyor. Ağız kuruluğundan ileri gelen kötü ağız kokusu da hastaya tükürük salgısını artıracak yöntemlerle önleniyor. Uyku esnasında tükürük akışının azalması, asitlerin ve diğer kalıntıların ağızda çürümesi de ağız kokusuna neden olabilmektedir. Bu anlamda, ağız ve diş temizlik alışkanlıklarımızı gözden geçirmek de yerinde olacaktır" diye konuştu.

İŞTE AĞIZ KOKUSUNU ÖNLEMENİN BASİT YOLU

Ağız kaynaklı yani tükürüksel ağız kokusunu önlemeye yardımcı olan suyun, diş sağlığını korumada önemli görevler üstlendiğini kaydeden Kışlaoğlu, "Tükürük bezleri; tükürük salgılamak ve bu salgıyı ağız içine iletmekle görevlidir. Gün içinde gıda alımının azalması (açlık), susuz kalma gibi nedenlerle de ağızdaki tükürük miktarı azalabiliyor. Aynı şekilde gece tükürük salgısı uykuda tamamen sıfırlanır. Ağızdaki tükürük üretiminin azaldığı, ağız kendini temizlemek için ihtiyaç duyduğu sıvıyı bulamaz. Bu nedenle özellikle sabahları uyandığımızda ağzımız kokabilir. Kişisel kaynaklı nedenler dışında antihistaminikler, tansiyon ilaçları, psikiyatrik ilaçlar, şeker hastalığı, kansızlık ve ateşli hastalıklar da tükürük üretimini azaltan nedenler olarak dikkat çekiyor. Bunun dışında ağız içinde oluşmuş bir enfeksiyon, ilerlemiş bir diş eti hastalığı ağızda kokuya neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Çeşitli nedenlerle azalan tükürük miktarının, olması gereken düzeye getirmede su içmenin önemli bir etken olduğunu vurgulayan Kışlaoğlu, "Günde 2 litre su tüketilmesinin diş sağlığını korumaya ve tükürük kaynaklı ağız kokusunu engellemeye yardımcı olacaktır. Yoğun olarak çay, kahve, alkol içmenin ve şekerli gıdalar tüketmenin ağızdaki bakterilerin artmasına neden olacağını ve bunun sonucu olarak da ağız kokusu oluşacak. Bu yiyecek ve içeceklerin az miktarda tüketilmesi gerek ve sigaradan uzak durmanın da bu konuda büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.