Adana'da bir babanın kendi kafasına kask takıp 2 kişilik motosiklete eşi, biri bebek 3 çocuğunu da alıp yolculuk yapması dikkat çekerken, bebek ve bir çocuğun da ağladığı görüldü.

İHA'nın haberine göre, Adana'nın ortasından geçen ve şehri ikiye bölen en işlek karayollarından biri olan D-400'de motosikletli sürücü görenleri hayrete düşürdü. Kendisinde kask olan adam motosiklete bindirdiği biri bebek 3 çocuğu ve eşiyle ölümüne yolculuk yaptı.

Çocukların gözyaşları içinde olduğu görülürken anne ve baba bu kadar olumsuz koşullarda hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

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