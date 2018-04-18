Pasta çeşitleri arasında belki de en kolay yapılanı ve şekli ile gözalıcı olanıdır Ağlayan pasta... Üstelik malzesi azdır, hazırlaması yarım saatinizi alır. Kekin pişmesi de bu sürenin içinde. Keki pişirip krema ve sosu döktükten sonra dilimlenen pastanızdan akan çikolata sosları misafirlerinizin iştahını kabartacak. Buyrun tarifi...

AĞLAYAN PASTA TARİFİ

Malzemeleri

4 yumurta

3 fincan şeker

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao(25gr)

4 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için;

1 su bardağı süt

1 paket hazır çikolata sosu

2 paket krem şanti

4 su bardağı süt

Nasıl yapılır?

Kek tariflerinde olduğu gibi öncelikle şeker ve yumurtayı köpürüp bütünleşene kadar çırpıyoruz. Ardından süt, kakao ve unu ekleyip çırpmaya devam ediyoruz. En son kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyip hazır olan pasta kekimizi kalıba boşaltıyoruz. 180 dereceye ayarladığımız fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Kürdan testinden geçerse kekimiz hazır demektir. Kek biraz soğuduktan sonra 1 su bardağı sütü kekin üzerine boşaltın. Ayrı bir kapta 2 su bardağı süt ile krem şantiyi çırpın. Hazırlanan krem şantiyi iyice soğumuş kekin üzerine yayın. 2 su bardağı süt ile hazırladığınız çikolata sosunu da krem şantinin üzerine boşaltın. Ağlayan pastanız hazır ancak dinlenmesi gerekiyor. En az 2 saat dolapta beklemeli. Üzerine hindistan cevizi ya da çikolata parçaları dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER