Agresif beyin kanseri tümörlerinin tedavisinde ümit veren keşif!

Stanford Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının bazı agresif beyin kanseri tümörlerini fareler üzerinde yaptığı araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinin internet sitesinde yayımlandı.

Yüksek lisans öğrencisi Humsa Venkatesh liderliğinde yürütülen araştırma, neuroligin-3 molekülünün yoksunluğunun insanlarda görülen yüksek aşama gliyomun hayvanların beyinlerinde yayılmasını engellediğini gösterdi.

Araştırma ekibinden nöroloji dalı öğretim üyesi Michelle Monje de daha önce yapılan bir çalışmadan yola çıkarak yürüttükleri araştırma sırasında yüksek aşama gliyomun, neuroligin-3 molekülünden yoksun ancak normal beyin fonksiyonlarına sahip farelerde birkaç ay boyunca yayılmadığının gözlendiğini açıkladı.

Monje, bulguların, insanlarda yüksek aşama gliyomun kontrol altına alınmasında izlenecek stratejiye yardımcı olabileceğini dile getirdi.

Michelle Monje liderliğinde 2015 yılında yapılan çalışma, neuroligin-3'ün yüksek aşama gliyom hücrelerinin büyümesini körüklediğini ortaya koymuştu.