Ağrı seçim sonuçları 2018

81 ilde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin saat 17.00’de bitmesiyle oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla beraber 2018 Ağrı Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları da açıklanmaya başladı.



Ağrı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayın yasağının kaldırılmasıyla beraber gelmeye başladı. İl genelinde seçime katılım oranı yüzde 77.28 olarak belirlenirken, saat 21:14 itibarıyla açılan sandık sayısı yüzde 87.6 duyruldu. Ağrı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları doğrultusunda adayların aldığı oy şöyle: Selahattin Demirtaş: 117.133 oyla yüzde 59.92 - Recep Tayyip Erdoğan: 64.844 oyla yüzde 33.17 - Muharrem İnce: 9.533 oyla yüzde 4.88 - Meral Akşener: 2.357 oyla yüzde 1.21 - Temel Karamollaoğlu: 1.377 oyla yüzde 0.70 - Doğu Perinçek: 243 oyla yüzde 0.12



Ağrı 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Selahattin Demirtaş: 117.133 oyla yüzde 59.92Recep Tayyip Erdoğan: 64.844 oyla yüzde 33.17Muharrem İnce: 9.533 oyla yüzde 4.88Meral Akşener: 2.357 oyla yüzde 1.21Temel Karamollaoğlu: 1.377 oyla yüzde 0.70Doğu Perinçek: 243 oyla yüzde 0.12

Genel seçime yüzde 77.40 oranında katılımın sağlandığı Ağrı il genelinde saat 21:14 itibarıyla sandıklar yüzde 86.8 oranında açıldı. Ağrı 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 61.206 oyla yüzde 31.66 - Millet İttifakı: 8.798 oyla yüzde 4.56 oranında oy aldı. Yine, Ağrı 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; HDP: 119.570 oyla yüzde 61.86 - AK Parti: 56.717 oyla yüzde 29.34 - CHP: 4.503 oyla yüzde 2.33 - MHP: 4.489 oyla yüzde 2.32 - İYİ Parti: 2.814 oyla yüzde 1.46 - SP: 1.481 oyla yüzde 0.77 oy aldı.



Saat 21:14 itibarıyla Ağrı 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 61.206 oyla yüzde 31.66Millet İttifakı: 8.798 oyla yüzde 4.56HDP: 119.570 oyla yüzde 61.86AK Parti: 56.717 oyla yüzde 29.34CHP: 4.503 oyla yüzde 2.33MHP: 4.489 oyla yüzde 2.32İYİ Parti: 2.814 oyla yüzde 1.46SP: 1.481 oyla yüzde 0.7716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…